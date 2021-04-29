تراجع عدد العاطلين في ألمانيا خلال أبريل

المصدر: نورنبرج (ألمانيا) - د ب أ

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا اليوم الخميس تراجع عدد العاطلين عن العمل خلال شهر أبريل الجاري بفضل الانتعاشة البسيطة خلال فصل الربيع في ألمانيا.

وأضافت الوكالة اليوم في مقرها بمدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض إلى مليوني و771 ألف شخص في أبريل، موضحة أن هذا العدد يقل عمّا تم رصده في مارس الماضي بإجمالي 56 ألف شخص.

ولكن الوكالة أشارت إلى أن هذا العدد يزيد على ما كان عليه في أبريل من العام الماضي بإجمالي 127 ألف شخص.

وأضافت الوكالة أن معدل البطالة انخفض بنسبة 2ر0 نقطة وتراجع إلى 6 بالمئة.

وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة دتلف شيله اليوم: "صحيح أن القيود المستمرة في كثير من القطاعات (بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد) تعيق التعافي، إلا أنها لم تؤد بشكل إجمالي إلى أعباء جديدة".

يشار إلى أنه تم تسجيل بيانات لإحصائية شهر أبريل حتى يوم 13 من الشهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news