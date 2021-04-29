"جنرال موتورز" تطلق خدمتها الجديدة "ألتيوم تشارج 360" للسيارات الكهربائية

المصدر: ديترويت (أمريكا) - د ب أ

أطلقت مجموعة جنرال موتورز، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة خدمتها الجديدة للسيارات الكهربائية "ألتيوم تشارج 360" التي تصفها بـ"أسلوب الشحن الشامل" الذي يدمج شبكات الشحن، وتطبيقات الأجهزة المحمولة لسيارات جنرال موتورز ، وغيرها من المنتجات والخدمات لتبسيط تجربة الشحن الشامل لسيارات جنرال موتورز الكهربائية.

وتأمل جنرال موتورز، في أن تساهم الخدمة الجديدة في تخفيف قلق أصحاب السيارات الكهربائية بشأن مدى السيارة، من خلال تسهيل عثورهم على محطات الشحن القريبة وأجرة الشحن.

وأشار موقع "موتور تريند"، المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن "أسلوب الشحن الشامل" يمثل شراكة بين جنرال موتورز، مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن التابعة لجهات خارجية، بالإضافة إلى مشغلي المرافق الكهربائية والوكالات الحكومية، لإنشاء المزيد من محطات الشحن في أماكن العمل والأماكن العامة الأخرى.

بفضل خدمة "ألتيوم تشارج 360"، سيستمتع مالكو سيارات جنرال موتورز الكهربائية أيضًا بتجربة أكثر سهولة فيما يتعلق بتطبيقات الهواتف الذكية في السيارة ، والتي ستجعل الآن التنقل إلى محطة الشحن ودفع مقابل الشحن أسهل بكثير.

بالإضافة إلى ذلك ، تقول جنرال موتورز إنها "تعمل على تزويد أصحاب السيارات الكهربائية بملحقات الشحن وخدمات التركيب المصممة لتناسب أسلوب حياتهم". على سبيل المثال. وتقول الشركة الأمريكية أنها ستتحمل تكلفة تركيب الشاحن القياسي المنزلي من المستوى الثاني للعملاء المستحقين لهذه الخدمة من مشتريي السيارة "شيفي بولت إي.يو.في 2022" الكهربائية والسيارة "شيفي بولت إي.في".

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