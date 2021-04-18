عملة "الكلب المزحة" تكسب 20 مليار دولار في 24 ساعة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

بدأت عملة «دوج كوين» على أنها مزحة، وهي الآن من أفضل 10 عملات رقمية أداء بقيمة سوقية تبلغ 40 مليار دولار. وتعتمد العملة المشفرة لـ «ميم» كلب، من فصيل "شيبا إنو" الياباني ذاع صيته في أواخر عام 2013، وأنشأها المهندسان البرمجيان بيلي ماركوس وجاكسون بالمر، وكان الهدف من هذه العملة أن تكون بديلاً لعملة البتكوين، ووجدت مجتمعاً متنامياً على الإنترنت. والآن، تبلغ القيمة السوقية لـ«دوج كوين» أكثر من 40 مليار دولار، وفقاً لموقع بيانات سوق العملات المشفرة «CoinGecko»، مضيفة أكثر من 20 مليار دولار في الـ 24 ساعة الماضية. ووصل سعر العملة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 32 سنتاً صباح الجمعة أي أكثر من ضعف سعرها مقارنة باليوم الماضي.

وارتفعت العملة مرة أخرى في الأسبوع الماضي؛ حيث وصلت إلى 10 سنتات لأول مرة يوم الأربعاء، لترتفع بنسبة هائلة بلغت 400% في الأيام السبعة الماضية. (وكالات)

وكان بداية الصعود القوي للعملة في شهر فبراير بعدما أبدى الملياردير الأميركي إيلون ماسك على موقع تويتر دعمه لها.

ومن الجدير بالذكر أن علاقة ماسك بعملة "دوج كوين" بدأت منذ فترة، ففي تقرير لصحيفة الإندبندنت ألقى الضوء على علاقة ماسك بمصمم العملة، حيث أشار التقرير إلى أن مصمم العملة (مهندس البرمجيات جاكسون بالمير ) كان يساعد ماسك في حل مشكلات تقنية خاصة بحساباته على منصة تويتر.

وبعد مرور أشهر على المراسلات الخاصة التي تبادلها إيلون ماسك وجاكسون بالمير عبر "تويتر"، نشر ملياردير التكنولوجيا (ماسك) مقالة إخبارية هازئة عن "الحلم الجنوني لأموال الإنترنت (أي الأموال الرقمية)"، إلى جانب الـ"ميم" مع تعليق نصه "دوج كوين تنتصر".

وفي حوار "أسئلة وأجوبة" نُشِرَ في الآونة الأخيرة عبر تطبيق "كلوبهاوس" Clubhouse، كشف ماسك أن لديه حتى "متعاملي ميمات" يبتكرون له مواد وينسقونها كي ينشرها على الإنترنت. كذلك تحدث ماسك خلال تلك المحاورة عن "دوغيكوين" بطريقة تستحضر أفكار ومقاصد بالمير الأولى، المتعلقة بهذه العملة المشفرة. وفي ذلك السياق، ذكر ماسك، "أقوم من وقت إلى آخر بالتعليق مازحاً حول "دوج كوين"، بيد أن تلك التعليقات لا تربو عن كونها مزاحاً". ثم تريث ماسك قليلاً قبل أن يضيف "إلا أن القدر يحب السخرية. إن النتيجة الأكثر تسلية غالباً ما تكون الأكثر ترجيحاً. بالتالي، يمكن القول، إن الأكثر إمتاعاً والأشد سخرية، قد يتمثل في أن تغدو "دوج كوين" عملة عالمنا في المستقبل".

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