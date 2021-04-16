أمريكا ترفع اسمي سويسرا وفيتنام من قائمة التلاعب بأسعار الصرف

المصدر: واشنطن - د ب أ





أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة أنها لم تعد تعتبر سويسرا وفيتنام من الدول التي تتلاعب بأسعار الصرف، لتلغي بذلك قرار إدراج الدولتين على هذه القائمة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إنه لا يوجد دليلا كافيا على أن الدولتين منعتا تعديلات فعالة على ميزان المدفوعات أو حققتا مزايا تنافسية غير عادلة.

وذكرت الوزارة أنه في حين تم رفع صفة التلاعب بأسعار الصرف عن كل من فيتنام وسويسرا فإنهما ستظلان تحت الرقابة الدقيقة. ومن المنتظر إدراج تايوان على هذه القائمة قريبا.

يذكر أن الولايات المتحدة تدرج مجموعة من الدول على قائمة مراقبة التعامل مع أسعار الصرف ومنها الصين وألمانيا. ووفق القواعد الأمريكية فإن هذه القائمة تضم الدول التي تنطبق عليها معايير التلاعب بأسعار الصرف جزئيا فقط.

كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد قررت في أكتوبر الماضي فتح تحقيق بشأن تلاعب فيتنام، بأسعار صرف العملة وحجم تصدير الأخشاب المقطوعة بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

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