مصطلح في العناوين.. «النفقات الرأسمالية»

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

تعرف «النفقات الرأسمالية» بأنها الأموال التي تستخدمها الشركات لاقتناء الأصول المادية وتحديثها وصيانتها، مثل الممتلكات أو المصانع أو المباني أو التكنولوجيا أو المعدات.

وغالباً ما تستخدم «النفقات الرأسمالية» لتنفيذ مشروعات أو استثمارات جديدة من قبل الشركة.

ويمكن أن تشتمل «النفقات الرأسمالية» على الأصول الثابتة إصلاح سقف في مصنع أو مكتب ما، أو شراء قطعة من المعدات، أو حتى بناء مصنع جديد.

ويتم إجراء هذا النوع من النفقات المالية من قبل الشركات لتوسيع نطاق عملياتها، أو إضافة بعض الفوائد الاقتصادية التي تتوقع أن تجنيها لاحقاً.

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