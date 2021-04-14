لاجارد: اقتصاد منطقة اليورو مازال "على عكازين"

المصدر: فرانكفورت - رويترز





قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء إن اقتصاد منطقة اليورو مازال واقفا "على عكازين" هما التحفيز النقدي والمالي وإنه لا يمكن سحبهما قبل حدوث تعاف كامل.

وأبلغت مناسبة نظمتها رويترز بريكنجفيوز "كمريض خرج من أزمة حادة لكنه مازال على عكازين.

"لا يمكن الاستغناء عن أي من العكازين، المالي أو النقدي، إلى أن يصبح بوسع المريض أن يمشي على ما يرام."

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