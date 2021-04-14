طيران الخليج البحرينية تحرز تقدما في تأجيل تسليم طائرات

المصدر: دبي - رويترز

قال وليد عبد الحميد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج اليوم الأربعاء إن الشركة حققت تقدما طيبا في جهودها لتأجيل تسليم بعض الطائرات من إيرباص وبوينغ.

سعت الشركة المملوكة للدولة لإرجاء جدول التسليم لبعض الطائرات الجديدة وسط تراجع للسفر عالميا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال العلوي في حدث عبر الإنترنت تنظمه كابا لاستشارات الطيران "كان علينا إعادة التفاوض على تواريخ التسليم. لم نلغ أي طلبيات.

وأضاف: "تفاوضنا بالفعل مع الموردين الرئيسيين بوينغ وإيرباص وأحرزنا تقدما طيبا في الحالتين".

كان العلوي صرح لرويترز في يناير بأن الشركة ستتسلم عددا من الطائرات العام الجاري لكنها تسعى لتأجيل تسليم طائرات من طرازي (إيه 320 نيو) من إيرباص و(787 دريملاينر) من بوينغ.

وقال في الحدث الذي تنظمه كابا "في الوقت الحالي لن تحرص أية شركة طيران على تسلم طائرات أو قبول رحلات تسليم لتقف هذه الطائرات بلا عمل بسبب التكلفة".

وتابع أن شركة طيران الخليج تعمل عند مستويات ما بين 50 إلى 60 بالمئة مما كانت عليه قبل الجائحة.

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