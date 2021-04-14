مصرف لبنان المركزي تدخل لكبح التضخم عند 84%

المصدر: بيروت - رويترز



قال مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء إن تدخلاته كبحت التضخم عند 84 بالمئة في الشهور الماضية، مضيفا أن التضخم كان من الممكن أن يصل إلى 275 بالمئة لولا هذا التدخل.

وقال المصرف المركزي أيضا إنه يتعين على الحكومة أن تضع بشكل سريع "تصورا واضحا لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها تضع حدا للهدر" في احتياطيات البلاد. وأضاف أن لبنان يواجه وضعا خطيرا، محذرا من تبعات "اقتصادية واجتماعية" للتأخر في التحرك.

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