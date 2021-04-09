التوسع بنشر الجيل الخامس سيدفع النمو الاقتصادي في المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك نخبة من قادة وخبراء تقنية المعلومات والاتصالات في قمة «قادة قطاع الاتصالات»2021، الذي عقد تحت شعار «امتلاك زمام مسيرة النمو الاقتصادي الرقمي من مرحلة سن السياسات وحتى التطبيق العملي للتقنيات» لمراجعة خطط الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19» وتكثيف جهود العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لإنجاز التحول الرقمي وبناء الاقتصادات الرقمية في المنطقة.



وعقدت القمة عبر الإنترنت التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي بتنظيم من «مجلس سامينا للاتصالات»، واستضافتها شركة هواوي للعام الثامن على التوالي، حيث أكد المشاركون في القمة على أن التوسع بنشر تقنية الجيل الخامس سيدفع النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأكدت «هواوي»، على الأهمية الاستراتيجية لزيادة زخم التحول الرقمي في المنطقة، والفرص الكبيرة المرتبطة بتمكين الرقمنة ضمن جميع القطاعات والصناعات لدعم مسارات العمل على تحقيق أهداف خطط ورؤى التنمية الوطنية.



وقال رئيس شركة «هواوي» في الشرق الأوسط، تشارلز يانغ، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة: «مع دخولنا بمرحلة ما بعد الجائحة، يعتبر الانتعاش الاقتصادي في المنطقة هدفاً أساسياً مشتركاً لكافة الأطراف المعنية، وينبغي على القطاعين العام والخاص تكثيف جهود العمل في إطاره. وأصبح من الواضح بأن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بات المحرك الأساسي للتعافي والتطوير، ويداً بيد مع عملائنا وشركاؤنا، يمكننا الإسهام في تعزيز مستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية بدول المنطقة عبر تسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية لصالح هذا الهدف».

وأضاف يانغ: «أثبتت آخر الدراسات بأن تقنية الجيل الخامس على وجه الخصوص عامل أساسي لتعزيز بناء الاقتصادات الرقمية في المنطقة. وتلعب التكنولوجيا عموماً دوراً رئيسياً في تطوير خدمات وأعمال الأسواق الاستهلاكية والصناعية، مما يثبت قيمتها التجارية والاجتماعية لمستقبل النمو الاقتصادي الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. وقد تجاوز عدد مستخدمين تقنية الجيل الخامس حاجز المليونين في 19 شهراً فقط، وهو ضعف سرعة الوصول لنفس العدد من المستخدمين في تقنية الجيل الرابع. وبدأ ظهور العديد من المدن الذكية في الشرق الأوسط مثل (نيوم) في المملكة العربية السعودية، وستستفيد هذه المدن وغيرها من الفعاليات الكبرى مثل (إكسبو 2020 دبي) من الاستثمار في التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الجيل الخامس. وأهم ما يجب الحرص عليه هو السياسات والتنظيمات الخاصة بهذه التقنية التي يمكن تسخيرها بشكل فعال لصالح النمو والتطوير المستقبلي».



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