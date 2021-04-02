مصطلح في العناوين.. «العولمة»

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

«العولمة» هي انتشار المنتجات والتكنولوجيا والمعلومات والوظائف عبر الحدود الوطنية، وتعزيز التعاون بين الدول حول العالم من خلال التجارة الحرة.

وتعدّ «العولمة» أيضاً ظاهرة اجتماعية وثقافية وسياسية وقانونية تؤدي إلى تفاعل أكبر بين مختلف السكان، عبر تبادل الأفكار والقيم وتوحيد الثقافات.

وتمنح «العولمة» الشركات في الدول المتقدمة ميزة الوصول إلى ملايين المستهلكين الجدد، كما تستفيد البلدان النامية من خلال خلق الوظائف وزيادة النمو والإنتاج.

لكن أبرز عيوبها، يتمثل في أن أي انكماش اقتصادي في بلد ما، يمكن أن يوجد تأثير «أحجار الدومينو» في دول أخرى من شركائه التجاريين.

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