مصطلح في العناوين.. «اليد الخفية»

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

«اليد الخفية»

«اليد الخفية»، هو مصطلح قدمه عالم الاقتصاد آدم سميث، ويعبّر عن القوى غير المرئية التي تحرك اقتصاد السوق الحر من خلال حرية الإنتاج والاستهلاك، حيث تعمل تلك اليد على تحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع ككل من خلال التفاعل المستمر للضغوط الفردية على العرض والطلب في السوق بما يدفع الحركة الطبيعية للأسعار وتدفق التجارة.

وتعد «اليد الخفية» جزءاً من سياسة «دعه يعمل»، ما يعني أن السوق ستجد توازنها دون أي تدخلات تجبرها على اتباع أنماط غير طبيعية، فالتجارة في السوق الحرة لها فوائد غير مقصودة وواسعة النطاق وأكبر من تلك التي يتمتع بها الاقتصاد المخطط.

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