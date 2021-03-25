هيئة قناة السويس: حركة الملاحة "معلقة موقتا" حتى تعويم السفينة

المصدر: القاهرة - أ ف ب





أعلنت هيئة قناة السويس، الخميس تعليق حركة الملاحة "موقتا" حتى الانتهاء من تعويم ناقلة الحاويات الضخمة التي تعيق تدفق السفن منذ صباح الأربعاء.

وأوضح الناطق باسم الهيئة جورج صفوت، أنه تم "تعليق حركة الملاحة بالقناة موقتاً الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة".

وأضاف أن "13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال (آتية من المتوسط).... بالانتظار في منطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل". وأشار إلى أن "جهود تعويم السفينة شملت القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة".



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