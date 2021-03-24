الذهب يصعد مع انخفاض عائدات السندات الأميركية رغم ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استقرار عائدات سندات الخزانة الأميركية قرب أقل مستوى في أسبوع، في حين تجاهل المعدن صعود الدولار في أعقاب تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أن معدل التضخم لن يخرج عن نطاق السيطرة.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1730.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1728.60 دولار للأوقية.

وقال محلل السلع الأساسية في شركةالسمسرة أناند راثي شيرز في مومباي جيجار تريفيدي إن انخفاض العائدات "يسهم في بقاء الذهب مرتفعا وثمة صراع محتدم بين المراهنين على صعود الأسعار وهبوطها من هذه المستويات".

وأضاف "طغى صعود الدولار على انخفاض عائدات السندات لأجل عشر سنوات".

ونزلت عائدات السندات لأقل مستوى منذ 16 مارس بينما تخطى الدولار أعلى مستوى في أسبوعين بعدما صرح باول أمام الكونجرس الأميركي أمس أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام لكن الزيادة "لن تكون كبيرة جدا أو دائمة".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2602.70 دولار للأوقية، في حين زادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.12 دولار، بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1166.31 دولار.

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