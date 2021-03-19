تايلاند تخفف قواعد الحجر الصحي لتنشيط السياحة

المصدر: بانكوك - د ب أ

قررت تايلاند تخفيف فترة الحجر الصحي المفروضة على الزائرين الأجانب اعتبارا من الشهر المقبل، ولكنها أرجأت إصدار قرار بشأن الاعتراف بشهادات التطعيم التي تهدف إلى تسهيل حركة السفر حول العالم، في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة ترايسوري تايساراناكول، في تصريحات صحفية بالعاصمة بانكوك، أن لجنة برئاسة رئيس الوزراء برايوث تشان أوتشا، وافقت اليوم الجمعة على خفض فترة الحجر الصحي المفروضة على الزائرين الأجانب من أسبوعين إلى عشرة أيام اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين تايلانديين قولهم إن البلاد ربما تتوقف عن فرض الحجر الصحي بشكل كامل اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل مع تأجيل إصدار قرار بشأن خفض فترة العزل الصحي لمدة سبعة أيام بالنسبة للسائحين الذين تلقوا التطعيمات، بناء على توصية لجنة من الخبراء الاسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يساعد خفض فترة الحجر الصحي في جعل تايلاند أكثر جاذبية أمام الملايين من السائحين الأجانب، وتعتبر خطوة رئيسية في خطوة إعادة فتح البلاد مرة أخرى.

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