"فيس بوك" تصنّف المنشورات الخاصة بلقاحات "كوفيد-19" لتجنب التضليل

المصدر: عواصم - رويترز

أفادت شركة "فيس بوك"، التي انتقدها مشرعون وباحثون لسماحها بانتشار معلومات مضللة عن اللقاحات على منصاتها، اليوم، بأنها بدأت تصنيفا للمنشورات التي تناقش سلامة الجرعات، فيما ستضع قريبا تصنيفا على كل المنشورات بخصوص اللقاحات.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في تدوينة، إنها ستدشن أداة في الولايات المتحدة لتقديم معلومات عن الأماكن التي يمكن منها الحصول على لقاحات "كوفيد-19"، وستضيف قسما خاصا بالمعلومات عن "كورونا" لمنصتها "إنستغرام" لنشر الصور.

ولايزال موقعا "فيس بوك" و"إنستغرام"، اللذان شددا سياستيهما في الآونة الأخيرة بعد فترة طويلة من اتباع سياسة عدم التدخل بشأن المعلومات المضللة عن اللقاحات، يضمان حسابات كبيرة وصفحات ومجموعات تروج لمزاعم خاطئة بشأن الجرعات يمكن بسهولة العثور عليها من خلال كلمات البحث.

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