باكستان تحظر تطبيق "تيك توك" الصيني

المصدر: إسلام أباد - د ب أ

وجهت هيئة الاتصالات الباكستانية، مقدمي خدمات الإنترنت في البلاد، لمنع الوصول الفوري إلى تطبيق الفيديو "تيك توك" الصيني، بعد صدور أمر من المحكمة العليا، وفقا لبيان صادر عن الهيئة التنظيمية، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقامت باكستان بإلغاء حظر التطبيق في أكتوبر الماضي بعد أن أكدت إدارة الشركة للسلطات أنها ستعمل على "تخفيف" محتواه وفقا للقوانين المحلية.

كانت الولايات المتحدة قد حظرت في سبتمبر الماضي تطبيق "تيك توك"، و"وي تشات" الصينيين، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركة المالكة لهما لبيع نشاطاتها في الولايات المتحدة إلى شركات أمريكية.

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