الذهب ينتعش من قاع 9 أشهر

المصدر: عواصم - رويترز



انتعش الذهب اليوم، من أقل مستوى في تسعة أشهر المسجل الأسبوع الماضي، مع تراجع عائدات السندات وإقرار حزمة تحفيز أميركية ضخمة لتزيد من جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1701.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أقل مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار يوم الجمعة.

وقال استراتيجي الأسواق لدى "أكسي للخدمات المالية"، ستيفن إينس: "من المرجح أن السوق تراجعت أكثر مما ينبغي قليلا الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع العوائد التي يبدو أنها استقرت بعض الشيء حاليا".

واستقر العائد علي سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام دون ذروة ما يزيد على عام التي سجلها يوم الجمعة مما يخفض كلفة الفرصة الضائعة من حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ولقي المعدن النفيس دعما من إقرار مجلس الشيوخ الأميركي حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت.

وحوّم الدولار قرب ذروة ثلاثة أشهر التي سجلها يوم الجمعة، مما يرفع كلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وزادت الفضة 0.9% إلى 25.40 دولار للأوقية، فبما صعد البلاديوم 0.2% إلى 2344.07 دولار، وتقدم البلاتين 0.2% إلى 1132.12 دولار للأوقية.



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