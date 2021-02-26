خسائر "إير بي إن بي" تتجاوز التوقعات في 2020

المصدر: أوكلاند (كاليفورنيا) - د ب أ





تجاوزت شركة "إير بي إن بي" لتأجير مواقع السكن للعطلات عبر الإنترنت التوقعات في عام 2020 الذي تأثر بشدة بجائحة فيروس كورونا.

وانخفضت إيرادات الشركة في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 22 % فقط على أساس سنوي. وفي شدة الجائحة، توقعت الشركة أن تكون إيرادات عام 2020 أقل من نصف ما كانت عليه في عام 2019.

وقالت الشركة عقب إغلاق سوق الأسهم الأمريكية يوم الخميس أن إجمالي الإيرادات بلغ 4ر3 مليار دولار لعام 2020 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 30 % فقط مقارنة بـ 8ر4 مليار دولار في عام 2019.

وفي ذروة الأزمة ، حذرت الشركة من أن الإيرادات قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50 % لعام 2020. وتأسست شركة "إير بي إن بي" في عام 2008، وخدمت أكثر من 825 مليون ضيف منذ تأسيسها.

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