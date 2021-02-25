تايلاند تطرح أول سندات خزانة بعائد مرتبط بالفائدة المحلية

المصدر: بانكوك - د ب أ

يعتزم بنك تايلاند المركزي طرح أول سندات خزانة يرتبط سعر العائد عليها بمؤشر الفائدة المحلي الذي يحل محل سعر العائد بين بنوك لندن "ليبور" كسعر قياسي.

وذكر البنك المركزي التايلندي في بيان اليوم الخميس أنه يعتزم طرح سندات يوم 25 مارس المقبل مدتها 182 يوما بقيمة 30 مليار بات تايلندي (مليار دولار) بعائد يبلغ 5 نقاط أساس فوق سعر فائدة الليلة الواحدة بين البنوك التايلندية، المعروف باسم "تور".

وأضاف البنك أن هذا الطرح جزء من خطة البنك المركزي لطرح سندات خزانة بقيمة 380 مليار بات خلال مارس المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صناع السياسة في العالم يعملون حاليا على تطوير أسعار فائدة مرجعية جديدة لتحل محل سعر الليبور بعد فضيحة تورط العديد من البنوك الأمريكية والأوروبية الكبرى في التلاعب بسعر الليبور للتربح من أدوات دين الدول.

وكانت سنغافورة من أوائل الدول التي قدمت سعر فائدة مرجعي محلي عندما باعت مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) في آب/أغسطس الماضي سندات بقيمة 500 مليون دولار سنغافوري بعائد مرتبط بسعر فائدة الليلة الواحدة بين البنوك في سنغافورة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news