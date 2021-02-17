«نستلة» تبيع قطاع المياه المعبأة في أميركا وكندا مقابل 4.3 مليارات دولار

المصدر: جنيف ــ د.ب.أ



وافقت شركة الأغذية السويسرية العملاقة «نستلة»، على بيع قطاع المياه المعبأة في الولايات المتحدة وكندا إلى شركة «وان روك كابيتال بارتنرز» للاستثمار المالي، مقابل 4.3 مليارات دولار، في إطار تحرك «نستلة» المستمر لإعادة هيكلة أنشطتها.

وتشمل الصفقة التي تشترك فيها أيضا «شركة متروبولوس آند كو»، علامات تجارية معروفة في مجال المياه المعبأة، منها: «بولاند سبرنغ» و«دير بارك»، إلا أن الصفقة لا تشمل علامات تجارية دولية ممتازة مملوكة لـ«نستله» مثل: «برييه»، و«سان بيلجرينو»، و«أكوا بانا».

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن «نستله» أعلنت في يونيو 2020، مراجعة استراتيجية لقطاع المياه المعبأة، واعتزامها التركيز على محفظة علاماتها التجارية العالمية في هذا القطاع.

يذكر أن «نستله» تعيد هيكلة قطاعاتها، وتبيع عدداً من أصولها منذ تولي مارك شنايدر، منصب الرئيس التنفيذي لها في عام 2017، والذي يركز على المجالات الأسرع نمواً مثل القهوة، وغذاء الحيوانات الأليفة، في حين قرر الابتعاد عن المقرمشات.

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