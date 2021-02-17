تحذير فرنسي: هواتف الجيل الخامس قد تشوش على أنظمة الطائرات

المصدر: باريس ــ أ.ف.ب

حذرت سلطات الطيران المدني في فرنسا، من أن الهواتف العاملة بنظام اتصالات الجيل الخامس، قد تعطّل عمل أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات، بسبب استخدامها موجات تردد مشابهة، موصية بإطفاء هذه الأجهزة خلال الرحلات الجوية.

وأوضح ناطق باسم المديرية العامة للطيران المدني، لوكالة «فرانس برس»، أن «استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات، قد يؤدي إلى مخاطر تشويش قد تسبب أخطاء في قياس الارتفاع».



وأصدرت المديرية الأسبوع الماضي، نشرة تتضمن معلومات خاصة بهذا الموضوع، موجهة إلى الشركات المشغلة في قطاع الطيران. وتقدم هذه النشرة تدابير وقائية عدة، أبرزها إطفاء كل الأجهزة الإلكترونية العاملة بنظام الجيل الخامس، أو تشغيلها في وضع الطيران.

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