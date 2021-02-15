انكماش غير مسبوق للاقتصاد التونسي

المصدر: تونس - د ب أ

كشفت بيانات رسمية اليوم، عن نسبة انكماش غير مسبوقة للاقتصاد التونسي خلال العام الماضي، ليبلغ مستوى 8.8%.

وتراجع الاقتصاد التونسي للمرة الأولى تحت وطأة تداعيات فيروس "كورونا" والصعوبات المتراكمة منذ سنوات، ما ولد احتجاجات اجتماعية متواترة ضد الفقر والبطالة.

وأظهرت البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، انكماشا قياسيا كان بلغه الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2020 بموازاة بداية تفشي الوباء في حدود 21.3% لتنخفض بعدها في الربع الثالث الى 5.7%.

وتسبب الوباء وتدابير الحجر الصحي في تونس، بفقدان الآلاف لفرص عملهم وانهيار قطاع السياحة وتضرر أنشطة المقاهي والمطاعم والخدمات وسوق السفر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news