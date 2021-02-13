اقتصاد بريطانيا يتكبد تراجعاً قياسياً 9.9% في 2020

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن اقتصاد بريطانيا، الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا، انكمش 9.9% في 2020، في أكبر تراجع سنوي بالإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، لكنه تجنب العودة إلى الركود في الربع الأخير من السنة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نما 1%، في الفترة بين أكتوبر وديسمبر، مقابل الربع السابق، ومقارنة مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لنمو 0.5%.

ويجعل هذا من المستبعد أن تشهد بريطانيا انكماشاً على مدى فصلين متتاليين، وهو التعريف القياسي للركود في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد يتجه للانكماش بقوة في أوائل 2021، بسبب تأثيرات ثالث إغلاق عام لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news