تايوان تعاقب «دويتشه بنك» و3 مصارف أجنبية أخرى على خلفية تداول العملة

المصدر: تايبيه ــ د.ب.أ

عاقبت تايوان «دويتشه بنك» الألماني، وثلاثة مصارف أجنبية أخرى، بعد تحقيق في تكهنات بشأن ارتفاع العملة المحلية العام الماضي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن البنك المركزي التايواني أعلن في بيان له اليوم، أن موافقات تداول «دويتشه بنك» للعقود الآجلة القابلة للتسليم، وغير القابلة للتسليم، الخاصة بالدولار التايواني سيتم إلغاؤها.

وأضاف البنك المركزي أنه سيتم منع البنك من المشاركة في تداول مشتقات العملات الأجنبية لمدة عامين، كما لن يُسمح لكل من مجموعة «آي.إن.جي غروب إن.في» الهولندية، ومجموعة «أستراليا ونيوزيلندا بانكنغ غروب» المحدودة بالمشاركة في تداول العقود الآجلة القابلة للتسليم، للدولار التايواني لمدة تسعة أشهر، في حين تم منع مجموعة «سيتي غروب» الأميركية، من المشاركة في تداول العقود الآجلة للدولار التايواني لمدة شهرين.

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