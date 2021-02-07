صنداي تايمز: بريطانيا تعتزم فرض ضريبة على الشركات التي ربحت من «كورونا»

المصدر: لندن ــ رويترز

قالت صحيفة «صنداي تايمز»، نقلاً عن رسائل بريد إلكتروني مسربة، إن بريطانيا تعتزم فرض ضرائب على تجار التجزئة، وشركات التكنولوجيا التي ارتفعت مكاسبها خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأضافت الصحيفة أن الحكومة استدعت شركات لبحث سبل فرض ضريبة على المبيعات الإلكترونية، في حين تجري صياغة خطط لفرض ضريبة غير متكررة على «الأرباح الاستثنائية».

وأفادت الصحيفة في تقريرها، أن من المستبعد أن يكشف وزير المالية، ريشي سوناك، عن هذه الضرائب عند إعلان الميزانية المقرر في الثالث من مارس المقبل، والذي سيركز على تمديد برنامج «كوفيد-19» للتسريح المؤقت، ودعم الشركات، في ما يُرجح الإعلان عنها في النصف الثاني من العام الجاري.

ويواجه سوناك ضغوطاً داخل حزبه «المحافظين»، لإثبات أن الإنفاق تحت السيطرة عندما يقدم الميزانية الجديدة، وذلك بعد اقتراض سنوي في طريقه لأن يصبح الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

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