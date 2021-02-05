المانيا تصادر بتكوين بـ60 مليون دولار من محتال

المصدر: فرانكفورت - رويترز

صادر مدعون ألمان ما قيمته 50 مليون يورو (60 مليون دولار) من بتكوين من محتال. لكن هناك مشكلة واحدة: إذ ليس بمقدورهم الحصول على المال بسبب أنه لم يمنحهم كلمة المرور.

وقال مدعون في مدينة كمبتن بولاية بافاريا إن الرجل حُكّم عليه بالسجن وقضي فترة سجنه منذ ذلك الحين، ملتزما الصمت طوال تلك الفترة بينما بذلت الشرطة جهودا فاشلة متكررة لكسر الرمز للوصول إلى أكثر من 1700 بتكوين.

وقال سيباستيان مورير، اليوم الجمعة: "سألناه عنها لكنه لم يفصح... ربما لا يعرف".

وتُخزن البتكوين في تطبيق يعرف باسم المحفظة الرقمية وهي مؤمنة عبر التشفير. وتُستخدم كلمة المرور كمفتاح لفك التشفير لفتح المحفظة والوصول إلى البتكوين. وفي حالة فقد كلمة المرور لا يمكن للمستخدم فتح المحفظة.

وأُدين المحتال بالسجن لمدة تزيد عن عامين بسبب قيامه سرا بتثبيت تطبيق على أجهزة كمبيوتر أخرى لتخسير طاقتها في تعدين أو إنتاج البتكوين.

وحين سجن، كان ما ادخره من بتكوين يساوي جزءا ضئيلا من القيمة الحالية. وارتفع سعر بتكوين على مدى السنة الفائتة، ليبلغ مستوى قياسيا عند 42 ألف دولار في يناير. وجرى تداولها اليوم عند 37 ألفا و577 دولارا اليوم الجمعة وفقا لموقعه كوينديسك للعملات المشفرة وسلاسل الكتل.

لكن المدعين أكدوا أن الرجل ليس باستطاعته الوصول إلى المال.

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