«شل» تسجل خسائر بـ 21.7 مليار دولار في 2020

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أعلنت المجموعة النفطية العملاقة (رويال داتش شل)، أمس، عن خسائر صافية بلغت 21.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار الطاقة، والتراجع في الطلب بسبب وباء «كوفيد-19».

ونقلت وكالة «فرانس بريس» للأنباء، عن المجموعة الهولندية البريطانية، أنها حققت أرباحاً صافية قدرها 15.8 مليار دولار في عام 2019 قبل بدء الأزمة الصحية، التي أدت إلى انخفاض طويل الأمد في استهلاك النفط والغاز.

وأوضحت المجموعة في بيان أنه بعد فرض إجراءات الحجر الأولى في الربيع الماضي، انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وحتى لفترة وجيزة في أوائل أبريل، لكنها تحسنت وبلغت نحو 50 دولاراً، مع أنها تبقى أقل من المستوى الذي سجلته مطلع عام 2020.

وأضافت أن حساباتها تضررت كثيراً، خصوصاً في الربع الثاني من العام الماضي، جرّاء تراجع قيمة الموجودات، بما يعكس وضع السوق ما تسبب في خسارة 18 مليار دولار. وتابعت أنها استأنفت تسجيل الأرباح في الربع الثالث، لكنها عادت في الربع الأخير إلى تسجيل الخسائر التي بلغت أربعة مليارات دولار حينذاك.

يشار إلى أن خسارة «شل» السنوية أكبر من تلك التي كشفت عنها شركة «بريتش بتروليوم»، الثلاثاء الماضي، التي بلغت 20.3 مليار دولار.

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