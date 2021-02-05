وراء الاقتصاد.. بيزوس يترك «أمازون» لجاسي.. ويتفرغ للفضاء

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

من المقرر أن يتولى الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون لخدمات الحوسبة»، آندي جاسي، مهام عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون»، خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لإعلان الرئيس التنفيذي، جيف بيزوس، الثلاثاء الماضي.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية، فإن «بيزوس» كتب في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين في «أمازون» قائلاً: «آندي معروف جيداً داخل الشركة، ويعمل فيها تقريباً منذ فترة طويلة، وسيكون قائداً بارزاً، وله ثقتي الكاملة».

وسينتقل بيزوس إلى منصب آخر، حيث سيركز على مشروعاته الأخرى بعيداً عن «أمازون»، منها صندوق «اليوم الأول»، وصندوق «بيزوس إيرث»، والأهم من ذلك تركيزه على شركته لاستكشاف الفضاء، فضلاً عن صحيفة «واشنطن بوست» التي يملكها.

وكان جاسي انضم إلى «أمازون» في عام 1997 كمدير تسويق قبل تأسيس «أمازون لخدمات الحوسبة»، وهي وحدة الحوسبة السحابية المربحة للشركة.

وتمت ترقيته لاحقاً من نائب الرئيس الأول إلى الرئيس التنفيذي لشركة «AWS» في عام 2016.

وقال المدير المالي لشركة «أمازون»، برايان أولسافسكي، إن التغيير في المنصب التنفيذي تم بالتشاور مع مجلس إدارة «أمازون»، واصفاً جاسي بأنه «قائد ذو رؤية».

من جهته، رأى العضو المنتدب لمجموعة «مودرن فنتشر غروب»، التي تستثمر في الشركات الناشئة السحابية، مات ماكلوين، أن «تعيين جاسي يجسد ثقافة (أمازون)، فقد أظهر باستمرار قدرته على أن يكون عامل نجاح في الشركة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news