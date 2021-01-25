شركة ألمانية ناشئة تعتزم استخدام الـ"درونز" في توصيل اللقاحات

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

تعتزم شركة ألمانية ناشئة استخدام طائرات مسيرة "درونز" لإيصال لقاح فيروس "كورونا" إلى المناطق النائية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "وينجكوبتر"، توم بلومر: "حتى قبل الأزمة، زودنا 19 قرية في دولة فانواتو الجزرية جنوب المحيط الهادئ بالأدوية كجزء من مشروع تجريبي ناجح".

وأضاف بلومر: "جلبنا خبراء من قطاع إنتاج السيارات، ونقوم حاليا اعتمادا على خبرتهم الفنية بإعداد سلسلة إنتاج. وفي المستقبل، نعتزم بناء عشرات الآلاف من الطائرات المسيرة هناك".

وأعلنت الشركة اليوم، أنها جمعت 18 مليون يورو أخرى من رأس المال الاستثماري من شركة "إكسبلورر كابيتال" في كاليفورنيا و "فيوتشري ريجيو جروث" الألمانية.

وتعتزم "وينجكوبتر" استخدام رأس المال الجديد لتطوير طائرة بدون طيار جديدة ذات قدرات أكبر.

وسيُجرى إنتاج الطائرات المسيرة في مصنع سابق للدراجات الكهربائية في مدينة فايترشتات الألمانية.

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