«غوغل» تهدد بسحب محرك البحث من أستراليا بسبب قانون الأخبار

المصدر: سيدني - د.ب.أ

هددت شركة «غوغل» الأميركية، أمس، بسحب محرك البحث الخاص بها من أستراليا، بسبب قانون إعلامي مقترح من شأنه أن يطلب من الشركة الدفع مقابل المحتوى الإخباري.

وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأسترالية للأنباء إن ميل سيلفا، المديرة الإدارية للعمليات الأسترالية التابعة لشركة «غوغل»، قالت في تحقيق لمجلس الشيوخ إن القانون غير عملي، وإن الشركة غير قادرة على حساب المخاطر المالية.

وأضافت أن ترك السوق الأسترالية هو «الخيار العقلاني الوحيد، إذا قدر لهذا القانون أن يمر».

وإذا تم تمرير القانون، فسيجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها، أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7.7 ملايين دولار أميركي)، وفقاً للوكالة الأسترالية. وسيتم تطبيق القانون أولاً على «فيس بوك نيوزفيد»، ومحرك البحث «غوغل».

وكانت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية قد طرحت القانون.

وقال رئيس اللجنة، رود سيمز، أمام تحقيق مجلس الشيوخ، إنه دون القانون بشأن الأخبار، سيكون ميزان القوة بعيداً للغاية لصالح شركات التكنولوجيا، ويسمح لها بعرض «صفقات وفقاً لمبدأ القبول أو الرفض».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news