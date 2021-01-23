حكم قضائي يتيح لـ «أمازون» حظر تطبيق «بارلر»

المصدر: سياتل - د.ب.أ

أصدرت القاضية الاتحادية في مدينة سياتل الأميركية، باربرا روثستاين، حكماً يقضي بأنه يمكن لشركة «أمازون» حظر حساب الخدمات السحابية الخاص بشبكة «بارلر» للتواصل الاجتماعي. وقام قسم الحوسبة السحابية التابع لأمازون بوقف عمل تطبيق «بارلر» من خوادمه في 11 يناير الجاري، جراء ما وصفه عملاق التكنولوجيا ومقره سياتل بزيادة في المحتوى العنيف على ذلك التطبيق الذي لديه قاعدة مستخدمين من اليمينيين في الأساس.

وقام تطبيق «بارلر» بمقاضاة «أمازون» على الفور لإعادة دخوله على «خدمات شبكة أمازون»، وهي ذراع الشركة التي تقدم البنية التحتية الرقمية، التي تشغل الكثير من الأنشطة عبر الإنترنت. وانحازت قاضية المحكمة الجزئية، روثستاين، لأمازون، قائلة في جزء من حكمها إن «إجبار الشركة المتمركزة في سياتل على إعادة تشغيل تطبيق (بارلر) عبر الإنترنت يتنافى والمصلحة العامة، بالوضع في الاعتبار (نوع المحتوى المسيء والعنيف الذي نحن بصدده في هذه القضية)».

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