وراء الاقتصاد.. بريان تشيسكي: السفر سيتغير بشكل دائم

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

توقع الرئيس التنفيذي لشركة «إير بي إن بي» لتأجير المنازل وخدمات الضيافة، بريان تشيسكي، أن يتغير السفر بشكل دائم بسبب جائحة «كورونا»، حيث سيبحث المسافرون عن المدن الأصغر لقضاء الوقت في زيارة الأصدقاء والعائلة.

ونقل موقع «بيزنيس إنسايدر»، عن تشيسكي، قوله إن «السياحة التقليدية ومشاهدة المعالم السياحية في أفضل الوجهات العالمية ستتراجع بشكل كبير من قبل المسافرين الذين سيقودون سياراتهم إلى مجتمعات أصغر، ويسافرون أقل لحضور اجتماعات العمل».

وذكر أن شركته تأثرت بجائحة «كورونا»، إذ انخفضت أعمالها بنسبة 80% في أقل من شهرين، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك، ومع تخفيف الإغلاق، اختار المزيد من المسافرين حجز المنازل بدلاً من الفنادق، ما ساعد الشركة على تحقيق ربح مفاجئ خلال الربع الثالث من العام الماضي، كما اكتسبت الشركة، التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة مقراً لها، مزيداً من الاهتمام باستئجار منازل بعيداً عن المدن الكبرى.

وأكد تشيسكي أن جائحة «كورونا» ألحقت خسائر فادحة بصناعة السياحة والسفر، مشيراً إلى أن المخاوف من الفيروس أدت إلى القضاء على خطط العطلات ورحلات العمل.

وأضاف أن أعداد الركاب جواً في الولايات المتحدة لاتزال منخفضة بأكثر من 50% حالياً مقارنة مع مارس الماضي، كما أن كل الأعمال المتعلقة بالسفر تراجعت بنسب كبيرة، بما في ذلك شركات الطيران والفنادق.

وتابع تشيسكي، أنه مع ذلك، من المحتمل أن يتغير هذا بمجرد أن يصبح السفر آمناً مرة أخرى، مع زيادة حملات التطعيم، وزيادة توزيع لقاحات «كورونا».

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