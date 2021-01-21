ظهور مفاجئ لمؤسس مجموعة علي بابا بعد "اختفاء مريب"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ظهر جاك ما، مؤسس مجموعة علي بابا الصينية، علناً للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، أمس الأربعاء، عندما تحدث إلى مجموعة من المدرسين عبر الفيديو، ليهدئ بذلك من المخاوف حول غيابه غير المعتاد عن الحياة العامة ويدفع أسهم عملاق التجارة الإلكترونية للارتفاع.

وثارت التكهنات حول مكان تواجد ما، في أعقاب تواتر أنباء هذا الشهر عن استبداله بآخر في الحلقة الأخيرة من برنامج تلفزيون الواقع الذي يقوم بالتحكيم فيه، ووسط حملة تنظيمية تشنها بكين على إمبراطوريته التجارية الكبيرة.

ولم يظهر الملياردير الذي يحظى بتبجيل شديد في الصين على الملأ منذ 24 أكتوبر، عندما انتقد الإجراءات التنظيمية في الصين في كلمة ألقاها خلال منتدى في شنغهاي.

وتسببت هذه الانتقادات في وضعه على مسار صدامي مع المسؤولين وأدت إلى تعليق طرح عام أولي بقيمة 37 مليار دولار لمجموعة آنت المالية التابعة لعلي بابا.

وأكدت "علي بابا" ومؤسستها الخيرية مشاركة جاك ما عبر الإنترنت في مناسبة سنوية تخص المدرسين في الريف.

وظهر ما في مقطع فيديو مدته 50 ثانية، مرتدياً سترة زرقاء وتحدث من غرفة بجدران رمادية عليها لوحة كبيرة وإلى جانبه تشكيلة من الورود. ولم يتضح أين توجد هذه الغرفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news