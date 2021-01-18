ارتفاع أسعار الذهب رغم صعود الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال شهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بفرص إقرار حزمة أميركية ضخمة للإغاثة من تداعيات فيروس "كورونا"، الأمر الذي طغى على صعود الدولار وعزز من جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 07.28 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1836.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى 1809.90 دولار، أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% لتسجل 1836.80 دولار للأوقية.

وقال كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى "أكسي"، ستيفن إينس، إن "سوق الذهب لاتزال مدعومة نسبيا عند هذه المستويات، إذ إن صعود الدولار الأميركي في الوقت الحالي يتعلق أكثر بالبحث عن ملاذ آمن، وليس تحولا ملحوظا صوب دولار أقوى".

وأضاف أن "التحفيز الأميركي كبير للغاية، حيث سنحصل على نحو 1.9 تريليون دولار أو 1.5 تريليون، وكلا التصورين جيد للذهب".

وسجل الدولار ذروته في أربعة أسابيع، مما يزيد كلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.

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