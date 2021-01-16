واتس آب يؤجل طرح خصائص جديدة بعد غضب بشأن سياسة الخصوصية

المصدر: رويترز

قال تطبيق واتس اب التابع لشركة فيس بوك إنه سيؤجل طرح خصائص جديدة، وذلك بعد رد فعل غاضب من المستخدمين بشأن ممارسات الشركة فيما يتعلق بمشاركة البيانات.

ويمثل التأجيل انتكاسة لخطة واتس اب لجلب إيرادات من خلال تيسير التبادلات التجارية على تطبيق التراسل الذي استحوذت عليه فيس بوك مقابل 19 مليار دولار في 2014، لكنه بطيء في تحقيق أرباح.

وقال واتس اب إن المستخدمين لم يعودوا مضطرين لمراجعة شروط الخدمة المحدثة والموافقة عليها بحلول الثامن من فبراير كما لن يتم تعليق أو حذف حساباتهم بحلول ذلك الموعد.

وهاجم مدافعون عن الخصوصية تغييرات واتس اب، مشيرين إلى ما يقولون إنه سجل ضعيف لفيس بوك في دعم مصالح المستخدمين عند التعامل مع بياناتهم، واقترح كثير منهم على المستخدمين الانتقال إلى منصات أخرى.

وقال واتس اب إنه حدد موعدا مستهدفا جديدا هو 15 مايو لإطلاق الخصائص الجديدة، وسيتواصل مع المستخدمين بشكل تدريجي لمراجعة التغييرات في السياسة.

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