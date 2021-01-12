روسيا تمدد حظر الطيران مع المملكة المتحدة إلى مطلع فبراير

المصدر: موسكو -د ب أ





أعلن مركز مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الثلاثاء تمديد تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة حتى الأول من فبراير.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المركز القول في بيان إن قرار تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة ومنها يهدف إلى "حماية الصحة العامة في روسيا".

وقامت روسيا في 22 ديسمبر الماضي بتعليق الرحلات مع المملكة بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا بها تتميز بسرعة انتشار أعلى.

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