مصطلح في العناوين.. «صناديق التحوّط»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

صناديق التحوط أو Hedge Fund هي صناديق استثمارية تستخدم استراتيجيات وأدوات استثمارية متطورة، تمكنها من كسب عائدات نشطة دون تحمّل مستوى المخاطر نفسه. وتستخدم صناديق التحوط المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات، من خلال الروافع المالية كسياسات استثمارية في الأسواق المحلية والدولية لتحقيق عائدات عالية. وهي متاحة للمستثمرين المعتمدين، وتعد من الصناديق التي تتسم بالمخاطر العالية لتحقيق عائدات كبيرة من دون التقيد بحركة الأسواق نفسها.

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