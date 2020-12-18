«هيتاشي» تعتزم الاستفادة من استراتيجية الإمارات لرقمنة الطاقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» Hitachi ABB Power Grids، أنها تعتزم الاستفادة من الإمكانات الهائلة للنمو والناشئة عن توجه دولة الإمارات نحو الرقمنة ضمن قطاع الطاقة، حيث يمثل سعي الدولة لامتلاك شبكات طاقة أكثر تطوراً وذكاءً وصداقة للبيئة عبر قطاعات المؤسسات الخدماتية والصناعة والتنقل والمدن الذكية وتكنولوجيا المعلومات فرصة كبيرة للشركة وركيزة أساسية لتحقيق مستقبل مستدام للطاقة في البلاد.

وفي هذا الإطار، قال المدير التنفيذى لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» لمنطقة الخليج العربى والشرق الأدنى وباكستان، الدكتور مصطفى الجزيرى: «تخطو الإمارات خطوات متسارعة لاستبدال الطاقة المعتمدة على الكربون، والتكيّف مع المتطلبات سريعة التحول في مجال الطاقة وذلك من خلال الرقمنة الفعالة لجميع العناصر عبر سلسلة القيمة للطاقة. كما ستشهد دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة طلباً كبيراً على المنصات الرقمية ومنصات الطاقة من أجل إدارة التحديات الهائلة المرتبطة بنقل الطاقة وزيادة التعقيد والسعة الإضافية المطلوبة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ضمن قطاعات منها التنقل والصناعة والمدن الذكية وتكنولوجيا المعلومات».

وتابع: «هناك فرصة كبيرة في الدولة لخلق المزيد من القيمة والعمل نحو مجتمع مستدام. يتمثل نهجنا الكلي في تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وإحداث فرق عن طريق التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة والابتكار مع العملاء والشركاء والعمل مع صناع القرار من أجل التكيّف وتبني التشريعات التي تتيح نشر التكنولوجيا ونماذج الأعمال الداعمة لبنية تحتية للطاقة آمنة مستدامة وقابلة للتطوير مثل شبكات الطاقة».

وأضاف: «توفر شركتنا محفظة واسعة من الحلول الذكية، بدءاً من دمج مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، ومروراً بإدارة أصول المشاريع والتنقل المستدام، وانتهاءاً بحلول خدمات الطاقة والدمج بين تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية. وسيستفيد العملاء من قدراتنا المجمعة في مجالات الطاقة والمنصات الرقمية، إلى جانب خبرتنا وبصمتنا العالمية وقاعدتنا الاستثنائية في تركيبات الطاقة».



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