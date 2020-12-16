شركة طيران روسية تخصص مقاعد للرافضين لوضع الكمامات

المصدر: موسكو ــ رويترز

أكدت شركة الطيران الروسية الرسمية «أيروفلوت»، أنها ستخصص مقاعد معينة على طائراتها للركاب الذين يرفضون وضع كمامات.

وقالت المتحدثة باسم الشركة في بيان للصحافيين، يوليا سبيفاكوفا، إنه «سيجري تخصيص مقاعد للركاب الذين يرفضون وضع الكمامات بعد إغلاق أبواب (الطائرة)»، لافتة إلى أن هذا أمر شائع على مستوى العالم، وإجراء ضروري.

وكانت الشركة ذكرت الاثنين الماضي أنها ستسمح فقط للركاب الذين يضعون كمامات تغطي الوجه والأنف بالكامل بالصعود إلى طائراتها.

يشار إلى أن روسيا أوقفت رحلات الطيران التجارية الدولية أثناء إجراءات العزل العام التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا المستجد في وقت سابق من العام الجاري، ثم استأنفت رحلات الطيران إلى بعض الوجهات منها بريطانيا، وتركيا، وتنزانيا.

وسجلت روسيا نحو 2.7 مليون إصابة ونحو 48 ألف وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

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