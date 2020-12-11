محطة الركاب رقم 4 في مطار هيثرو لندن ستبقى مغلقة معظم العام 2021

المصدر: لندن- أ ف ب

أعلن مطار هيثرو في لندن، اليوم، أن المحطة رقم 4 ستبقى مغلقة حتى نهاية العام المقبل بسبب تراجع أعداد المسافرين جراء جائحة كوفيد-19.

وقال المطار الواقع في غرب لندن إن أعداد الركاب انخفضت بنسبة 88 في المئة الشهر الماضي مقارنة مع نوفمبر 2019 بسبب استمرار قيود السفر والقيود المفروضة على الحركة بهدف خفض معدلات الإصابة بكوفيد-19 في كل أنحاء إنكلترا.

وأشار إلى أن 747 ألف شخص فقط استخدموا المطار في نوفمبر كما انخفضت عمليات الشحن عن العام السابق.

وقال في بيان "استنادا إلى التوقعات الحالية والتراجع المستمر في عدد الركاب، اتخذ قرار بشأن بقاء المحطة رقم 4 متوقفة عن العمل حتى نهاية العام 2021".

وخلال فترة تدابير الإغلاق التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا المستجد في أنحاء المملكة المتحدة اعتبارا من مارس، أغلق مطار هيثرو محطة الركاب رقم 3 في أبريل والمحطة رقم 4 في أيار/مايو، وقام بتحويل كل الرحلات إلى المحطتين رقم 2 و5.

وناشد المطار الحكومة تقديم مزيد من الدعم لحماية الوظائف.

وهو يريد إعفاء ضريبي لكل مطارات المملكة المتحدة والتخلي عن مشروع إلغاء التسوق في السوق الحرة اعتبارا من 1 يناير.

وقبل الأزمة الصحية العالمية، كان مطار هيثرو أكبر مطار في أوروبا لكنه شهد تراجعا في عدد الركاب منذ ذلك الحين لصالح مطارات أخرى بما فيها شارل ديغول في باريس.

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