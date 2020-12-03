أسواق النفط تترقب اجتماع أوبك بلس

المصدر: فيينا- د ب أ







تترقب أسواق النفط اجتماع تحالف "أوبك بلس" المقرر اليوم الخميس والذي من المنتظر أن يتم خلاله الاتفاق على مستويات إنتاج التحالف بداية من العام المقبل، وذلك بعد جولة محادثات فاشلة جرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر مطلع القول إن المشاورات تتركز حاليا على التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج على مدار عدة أشهر، وذلك بعد محادثات جرت بين روسيا والسعودية والإمارات.

ولم يتضح ما إذا كان هذا سيبدأ من يناير أو سيتم تأجيله إلى شهر آخر في الربع الأول.

وكانت المحادثات ركزت في البداية على الإبقاء على مستويات الإنتاج المخفضة لثلاثة أشهر أخرى تبدأ من يناير، إلا أن هذا الخيار واجه عقبات.

ويواجه تحالف أوبك بلس ضغوطا متزايدة من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين بدأوا بالفعل في زيادة الإنتاج.

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