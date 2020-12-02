النمسا تمنع دخول السياح خلال عطلة نهاية العام.. وتغلق الفنادق والمطاعم حتى 6 يناير

المصدر: فيينا ــ د.ب.أ

قالت الحكومة النمساوية اليوم، إنها ستبقي على الفنادق والمطاعم مغلقة حتى السادس من يناير 2021، كما سيتم يتم منع السيّاح الأجانب من زيارة النمسا خلال موسم عطلة نهاية العام.



وأضافت أنه سيتعين على المسافرين القادمين من دول تسجل أكثر من 100 حالة إصابة خلال الأسبوعين الأخيرين لكل 100 ألف مواطن، الخضوع للحجر الصحي لمدة خمسة أيام على الأقل بعد الوصول إلى النمسا.

ويأتي هذا الإعلان من جانب المستشار زباستيان كورتس، بعد أيام من محاولة حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إبقاء منتجعات التزلج الأوروبية مغلقة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19».

وكانت النمسا، التي تحقق دخلاً كبيراً من موسم السياحة في الشتاء، أعربت عن معارضتها لطلبات الدول الأوروبية الكبرى.

وقال كورتس إنه على الرغم من القيود المفروضة على السياحة، فإنه سيتم فتح منتجعات التزلج أمام المواطنين في 24 ديسمبر الجاري.

وأضاف كورتس، موضحاً سبب عدم إمكانية إلغاء إجراءات الإغلاق الحالية بالكامل: «الجائحة لم تنته.. والفيروس لا يزال بيننا، وحالات الاصابة لا تزال مرتفعة».

وخلال موسم عطلات عيد الميلاد ابتداء من 24 ديسمبر الجاري، سيُسمح للمواطنين النمساويين بالاحتفال في مجموعات صغيرة بحد أقصى يبلغ 10 أفراد.

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