نصيحة ألمانية: الشاشات المنحنية تحمي العين من الإجهاد

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

أكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني، إن الشاشات المنحنية تعمل على حماية العين من الإجهاد الذي تتعرض له عند العمل، أو ممارسة ألعاب الكمبيوتر لساعات طويلة.

وأرجعت الهيئة السبب في ذلك إلى تصميم الشاشة الذي يحاكي شكل العين البشرية، مما يتيح نطاق رؤية أكبر، وبالتالي تقل الإجهادات التي تتعرض لها العين.

ونصحت الهيئة الألمانية باختيار الموديلات ذات الشاشة المطفأة، كونها تحد من انعكاسات ضوء الشمس، أو ضوء المصابيح الساقط على الشاشة، وبالتالي حماية العين من الإجهاد.

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