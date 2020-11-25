«نوكيا» تطلق هاتفين جديدين من الفئة الأساسية

المصدر: إسبو - د ب أ





أطلقت شركة «نوكيا» الهاتفين «6300 4G» و«8000 4G» الجديدين من الفئة الأساسية بسعر يبلغ 70 و90 يورو (نحو 295 و380 درهما) على التوالي

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف «6300 4G» يزن 105 غرامات، فيي حين يأتي الهاتف «8000 4G» بوزن 110 غرامات، مشيرة إلى أنه تم تزويد الهاتفين بالمعالج «Qualcomm Snapdragon 210» مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 512 ميغابايت وذاكرة داخلية سعة أربعة غيغابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة الداخلية حتى 32 غيغابايت عبر فتحة بطاقة «microSD».

وأضافت أن الموديل «6300 4G» يأتي بشاشة QVGA قياس 2.4 بوصة، بينما الموديل «8000 4G» يأتي بشاشة قياس 2.8 بوصة، لافتة إلى أن الجزء الخلفي من «6300 4G» يشتمل على كاميرا VGA، بينما يحتوي الجزء الخلفي من «8000 4G» على كاميرتين.

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