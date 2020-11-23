كمبيوتر «الدمام 7» السعودي يدخل قائمة الـ«سوبر كمبيوتر» العالمية

المصدر: القاهرة ــ الإمارات اليوم

دخل كمبيوتر «الدمام 7» الجديد، الذي تم بناؤه داخل «شركة أرامكو السعودية»، القائمة النصف السنوية الثانية لأسرع أجهزة كمبيوتر عملاقة «سوبر كمبيوتر» عالمياً، والتي نشرتها مؤسسة «توب 500» المتخصصة في مجال أجهزة الكمبيوتر العملاقة عبر موقعها «top500.org».



واستطاع «الدمام 7» أن يتبوأ المرتبة الـ10 في القائمة بدلاً من كمبيوتر «بيزدانيت» الذي يعمل في المركز الوطني للحوسبة الفائقة بمدينة «لوغانو» السويسرية.



ويعمل «الدمام 7» على وحدات معالجات مركزية من طراز «إنتل غولد زيون» ووحدات معالجة رسوميات من «إنفيديا»، في ما تبلغ سرعته 22.4 بيتافلوب، ويضم 672 ألفاً و520 نواة.



بدوره، تمكّن الكمبيوتر الياباني العملاق «فيوجاكو» من المحافظة على مركزه الأول، كأسرع وأقوى كمبيوتر في العالم، بعد أن رفع سرعته بنحو 26 مليون مليار عملية في الثانية خلال ستة أشهر، لتصبح سرعته 442 مليون مليار عملية في الثانية في ديسمبر المقبل.

وأظهرت القائمة أن الكمبيوتر الياباني حافظ على فارق يعادل ثلاثة أضعاف السرعة بينه وبين أقرب منافس، وهو كمبيوتر «القمة» الأميركي الذي لايزال عند سرعة 148 مليون مليار عملية في الثانية.



وضمت قائمة أجهزة الكمبيوتر العملاقة الأسرع في العالم، إلى جانب «فيوجاكو» الياباني، و«القمة» الأميركي، و«الدمام 7» السعودي، كلاً من: كمبيوتر «سييرا» في معمل «ليفرمور» الوطني بولاية كاليفورنيا الذي حل في المركز الثالث، وكمبيوتر «صن واي» الذي طوره مركز البحوث الوطني الصيني وجاء في المركز الرابع، يليه الكمبيوتر «سيليني» الأميركي في المركز الخامس، ثم كمبيوتر «تاينيه» الذي طورته الجامعة الوطنية الصينية لتكنولوجيا الدفاع في المركز السادس.



بدوره، دخل كمبيوتر «جيوليس» الألماني القائمة للمرة الأولى، وتمكن من احتلال المركز السابع، في ما حل كمبيوتر «إتش بي سي 5» الذي صممته شركة «ديل» لمصلحة شركة «إيني» الإيطالية العاملة في مجال البترول والغاز، ثامناً. وحل كمبيوتر «فرونتيرا» في مركز تكساس للحوسبة المتقدمة، في المركز التاسع بالقائمة.

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