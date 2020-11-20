طلاء روسي يزيد من سرعة نقل النفط والغاز عبر الأنابيب

المصدر: موسكو -وام





تمكن العلماء الروس في جامعة ياروسلاف التكنولوجية الحكومية من تصنيع طلاء من شأنه زيادة سرعة نقل الهيدروكربونات (النفط والغاز) عبر الأنابيب.

وقال البروفيسور ألكسندر إيلين رئيس قسم التكنولوجيا الكيميائية بالجامعة إن الطلاء الجديد المصمم على أساس البوليمترات والمواد المشكلة تتراوح خشونته بين 0.18 و 0.35 ميكرومتر، ما يؤدي إلى التخفيض من قوة الاحتكاك بين جدران الأنابيب والمحروقات التي تنقلها وبالتالي يزيد إلى حد بعيد من سرعة نقل الهيدروكربونات (النفط والغاز).

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء الروسية عن إيلين قوله إن خشونة طلاء الأنابيب انخفضت اليوم إلى 3 - 5 مايكرومترات، مقارنة بخشونة طلاء الأنابيب بقطر 400 سنتيمتر التي بلغت 50 مايكرومترا، الأمر الذي سمح لنا بزيادة السرعة القصوى لنقل الغاز بنسبة 18% من 8.25 مليون متر مكعب إلى 9.91 مليون متر مكعب كل يوم.

يذكر أن أنابيب النفط والغاز تبقى اليوم وسيلة رئيسة لنقل كميات كبيرة من النفط والغاز إلى مسافات بعيدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news