شركات الطيران في المنطقة تحتاج 223 ألف موظف

المصدر: أزاد عيشو - دبي

توقعت شركة "بوينغ" الأميركية، أن تحتاج الناقلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط نحو 223 ألف موظف جديد بحلول العام 2039، بما فيهم 58 ألف طيار و59 ألف موظف تقني و106 آلاف من أفراد طاقم الطائرة.

وبحسب توقعات "بوينغ" للسوق التجاري لعام 2020، ستطلب شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط شراء 2945 طائرة جديدة بقيمة 685 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين مع تعافي القطاع من جائحة "كوفيد-19" في المنطقة على المدى المتوسط والطويل.

وتعكس توقعات "بوينغ" تأثير انتشار الوباء ورؤية سوق الطيران على المدى القريب والمتوسط والبعيد على المستوى العالمي والإقليمي.

وأشارت الشركة إلى أن أسواق الطيران والخدمات التجارية ستستمر في مواجهة تحديات كبيرة في الفترة الأولى حسب توقعات الـ20 عام كما تظهر المرونة، متوقعة، عودتها إلى النمو على المدى الطويل.

وذكرت أنه على المدى القريب، من المتوقع أن تتعافى الأسواق المحلية وأسواق السفر لمسافات قريبة حول العالم من آثار انتشار الوباء.

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