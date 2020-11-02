شركة ألمانية تعطي عمالها "منحة كورونا" بقيمة 1000 يورو

المصدر: ميونخ - د ب أ

أعلنت شركة "سيمنس" الألمانية، اليوم، عن منح معظم عامليها "منحة كورونا" بقيمة تصل إلى 1000 يورو.

وأوضحت الشركة، أنها خصصت مبلغا إجماليا بقيمة 200 مليون يورو لتوزيع هذه المنحة على كل عامليها على مستوى العالم باستثناء الإدارة العليا، وهو ما يقارب نحو 235 ألف شخص.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سيمنس"، جو كايزر، الذي يوشك على الرحيل عن الشركة، إن "الأشهر الماضية كانت تحديا عنيفا لشركتنا، وقد تغلبنا على هذا التحدي معا بشكل جيد".

وأضاف أن دفع المنحة يؤكد تقدير الشركة "للإنجازات الاستثنائية ودور زملائنا في ظل أصعب الظروف".

ومن المنتظر أن يتم صرف هذه المنحة خلال الشهر الجاري إن أمكن، وسيتم تعديل قيمة المنحة وفقا للقوة الشرائية في كل دولة يقيم بها العاملون.

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