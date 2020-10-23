بريطانيا توقع مع اليابان أول اتفاق رئيسي لمرحلة ما بعد "بريكست"

المصدر: طوكيو- وام



وقعت بريطانيا واليابان، اليوم في طوكيو اتفاقا تجاريا ثنائيا يعد أكبر اتفاق لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في حين تتواصل المفاوضات المكثفة بين لندن والاتحاد الأوروبي.

وتشمل الاتفاقية قطاعات تراوح بين النسيج والتكنولوجيا الحديثة مرورا بالأجبان وقطع السيارات، وتستنسخ بدرجة كبيرة الاتفاق القائم بين طوكيو والاتحاد الأوروبي، الذي لن يطبق على بريطانيا اعتبارا من الأول من يناير القادم.

وبحسب البريطانيين، فإن الاتفاق يعني أن 99 بالمئة من صادرات المملكة المتحدة لليابان ستكون معفية من الرسوم، وانها قد تزيد التجارة بواقع 15.2 مليار جنيه استرليني (19.9 مليار دولار) في الأجل الطويل، مقارنة مع 2018.

ويلغي الاتفاق الرسوم البريطانية على السيارات اليابانية على مراحل وصولا إلى صفر في 2026، وهو ما يماثل اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من يناير تزامنا مع انتهاء مرحلة ما بعد بريكست الانتقالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي .

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