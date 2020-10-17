مستثمرون عالميون يسحبون 26 مليار دولار من صناديق النقد خلال أسبوع

المصدر: لندن - رويترز

سحب المستثمرون العالميون قرابة 26 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي، وضخوا 17.6 مليار دولار في السندات و8.6 مليارات دولار أخرى في أسواق الأسهم.

وقال محللو بنك أوف أميركا، استناداً إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات المالية مثل «إي بي إف آر»، إن مبلغاً كبيراً قدره 24 مليار دولار جرى ضخه في صناديق الأسهم في الأسابيع الأربعة الماضية. وجرى استثمار 12.2 مليار دولار في صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار ومرتفعة العائد في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

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